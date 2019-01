Simmozheim Ausstellung widmet sich Partnerland Burundi

Burundi ist ein armes Land. Nur 30 Prozent haben einen Grundschulabschluss, fünf Prozent (im Gegensatz zu Deutschland mit 68 Prozent) studieren, heißt es in einer städtischen Pressemitteilung. Doch ohne Bildung gibt es keinen Wohlstand. "Deshalb ist es für uns so wichtig, oft nur mit geringen Mitteln die richtigen Voraussetzungen zu schaffen", meint Fischer. Wer ausreichend bezahlt wird, schickt seine Kinder in die Schule und nicht zur Arbeit. Die wenigsten wissen, dass in Burundi ein höherer Prozentsatz an Menschen arbeitet als in Deutschland. Man bekommt nur fast nichts dafür bezahlt.