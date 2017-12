Simmozheim Ausgaben für Flüchtlinge gehen künftig deutlich zurück

Simmozheim (ina). Landauf, landab werden die hohen Kosten für die Unterbringung und Betreuung der Flüchtlinge beklagt. Nicht so in Simmozheim, wo die Ausgaben deutlich zurückgehen. "Ab Januar 2018 sind voraussichtlich noch 25 Flüchtlinge in Simmozheim untergebracht. Für die Anmietung und Unterhaltung von Unterkünften sowie für die Betreuung werden im nächsten Jahr voraussichtlich 41 000 Euro weniger benötigt als 2017", unterstrich Bürgermeister Stefan Feigl am Donnerstag im Gemeinderat. Einige angemietete Unterkünfte konnten inzwischen gekündigt werden.