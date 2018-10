Simmozheim Ausbau der Ortsmitte kommt zügig voran

Am Freitagabend diskutierten die zahlreichen Besucher in mehreren Arbeitsgruppen ihre Meinungen zu den beiden Entwurfsvarianten und hatten auch noch kleine Verbesserungsvorschläge. So wurden zum Beispiel noch neue Parkplätze neben den derzeit aufgestellten Wohncontainern vorgeschlagen und sehr rege über die endgültige Größe des Schillerareal-Hofes diskutiert. Eine Boulebahn passe ideal in die neue Anlage, wurde von den Bürgern besonders hervorgehoben.

Meinerling blickte voraus auf das reibungslose Funktionieren des gesellschaftlichen Lebens in der künftig dann neu gestalteten Ortsmitte. "Ohne einen Kümmerer geht es nur schwer, aber sie haben hier ja ein reges Vereinsleben", unterstrich sie. Es müssten sich Personen finden lassen, "die bereit sind, etwas zu organisieren". "Wir sind bereits auf der Suche nach Investoren, oder besser gesagt, Betreibern für die Pflege", hob der Rathauschef hervor. Die demografische Entwicklung zeige, dass solche Angebote für Senioren immer wichtiger werden. Wer bisher noch keine Gelegenheit hatte, sich über den aktuellen Stand der Planungen zu informieren, kann dies künftig während der Öffnungszeiten im Simmozheimer Rathaus tun.