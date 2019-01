Simmozheim Allianz-Projekt im besten Sinne

Bei der nunmehr 16. Auflage darf man ganz sicher von einer Tradition sprechen. Angekündigt war eine Allianz der Gegensätze, eine musikalische Battle, ein Wettstreit. Was dem Publikum in dessen Rahmen von den rund 30 Akteuren, die jüngste Flötistin ist elf Jahre alt, geboten wurde, war wahrlich ein Genuss. Die Verantwortlichen der Truppe – Daysi C. Breitling, die das Konzert leitete zusammen mit Barbara Breuninger und Sabine Herdter – hatten einen gegensätzlichen klanglichen Programmkorb gefüllt, dem das Publikum mit stehenden Ovationen und großem Jubel bescheinigte: Das war rund! Das war Spitze! "Das lassen wir uns nicht mehr entgehen!", so ein Paar im Ausblick auf den nächsten Cocktail in 2020.

Großer Sahnetupfer

Doch nun ein Blick in den Programmkorb. Wiener Klassik war drin mit "Cassatio in D" von Carl Ditters von Dittersdorf, präsentiert von den "Girls4Flutes". Ein mittelalterliches "Saltarello", mit dem die Blockflötengruppe "MezzoMix" – in diesem Ensemble spielte mit Jonas Hirschinger der einzige männliche Jugendliche mit – nach der Pause einmarschierte. "Concerto d-moll" von Antonio Vivaldi in einer Bearbeitung für Orgel, was im Spiel der Blockflöten von Da Capo sehr schön zum Klingen kam. Und als riesengroßer klassischer Sahnetupfer mit allen Akteuren vier Bilder aus der Schwanensee-Suite von Pjotr I. Tschaikowsky zum Schluss. Schwarze Musik war vertreten mit dem Spiritual "Joshua fit the battle of Jericho". "Dance with me" von Wil Offermans präsentierten "Girls4Flutes" zusammen mit Daysi C. Breitling nicht brav hinterm Notenständer, sondern schwarz behütet und mit flotter Choreografie.