1 Die Untersuchungen durch das ausführende Ingenieurbüro ergaben, dass auch die Flutlichtanlage am Ricotenplatz dringend sanierungsbedürftig ist.Foto: Tröger Foto: Schwarzwälder Bote

Kommunales: Flutlichtanlagen am Rasen- und nun auch am Ricotenplatz werden saniert / Fußballabteilung hat Nachwuchssorgen

Damit ein kompletter Trainingsbetrieb auch in den Wintermonaten möglich ist, werden nun doch beide Flutlichtanlagen im Simmozheimer Sportpark, und nicht wie bislang geplant nur eine, saniert.

Simmozheim. Zur Vorbereitung der vom Gemeinderat in der Dezember-Sitzung beschlossenen Sanierung der Kunststofffläche am Rasenspielfeld im Simmozheimer Sportpark (wir berichteten) wurden vom beauftragten Ingenieurbüro "Plankonzept" aus Brackenheim verschiedene Untersuchungen vorgenommen. Neben der ebenfalls schon beschlossenen Sanierung der Flutlichtanlage am Rasenplatz muss nun auch die am Ricotenplatz saniert werden. Beide haben bei der elektrotechnischen Prüfung keine Abnahme erhalten und müssten ohne Sanierung abgeschaltet werden. Das würde für den Ricotenplatz bedeuten, dass er in den Wintermonaten nicht für den Trainingsbetrieb genutzt werden könnte.

Fortlaufend in Schussgehalten und repariert

Die Frage war nun: Sollen beide Flutlichtanlagen saniert werden? "Wie viele Fußballer nutzen den Platz?", fragte Gemeinderätin Sabine Fels. "Es gibt acht bis zehn Jugendmannschaften der Spielgemeinschaft JSG Hengstett, die im Winter alle hier spielen", wusste Ratskollege Jörg Uwe Koske zu berichten. Er ist der Präsident des TSV Simmozheim. "Wenn die Flutlichtanlage stillgelegt wird, haben wir über vier, fünf Jahre keinen Trainingsplatz im Winter."

Weiter nutzen den Ricotenplatz von Oktober bis Februar auch die Damen- und die Hobby-Fußballmannschaften des TSV fürs Training, heißt es in der Sitzungsvorlage. Ob es Nachteile gibt, wenn die Anlagen nacheinander saniert werden und in welchen Abständen die technischen Prüfungen anstehen, waren weitere Fragen von Fels, "die Vorlage des Ingenieurbüros liest sich ja, als ob schon länger nichts gemacht worden ist". Dem sei nicht so, "die Anlagen wurden laufend in Schuss gehalten und repariert. Bei der Prüfung jetzt kam raus, dass die Verkabelung bei beiden marode ist", sagte Bürgermeister Stefan Feigl. Es werde vielleicht günstiger, wenn man jetzt beides mache vor dem Hintergrund, dass man für die rund 60 000 Euro Mehrkosten (die ursprüngliche Kostenschätzung für Kunststofffläche und Sanierung Flutlicht am Rasenplatz lag bei 270 000 Euro) einen Aufstockungsantrag zur bisher zugesagten Förderung stellen wolle.

"Ich sehe das kritisch, ich habe selbst Fußball gespielt, im Winter sind wir in die Halle, und die ist ja da", sah Lorenz Auwärter keine Notwendigkeit, das Flutlicht am Ricotenplatz in Schuss zu bringen. Er machte seine Bedenken bezüglich des Nachwuchsproblems in der Fußballabteilung des TSV deutlich: "Was mir insgesamt wehtut, ist der Zustand der Fußballabteilung, die wird immer weniger, nie mehr. Wo sind die Bestrebungen und Visionen des TSV, da wieder mehr Leben rein zu bringen?" Hier werde es in den nächsten Jahren keinen großen Aufschwung geben, musste ihm Koske beipflichten, es fehlten die Leute, die da mit vollem Engagement reingingen. Den zahlenmäßig größten Anteil der Trainierenden stellen laut Koske die JSG-Mannschaften, die allerdings nicht unterm Dach des TSV angesiedelt seien. "Aufgabe der Gemeinde ist es, Anlagen, die wir haben, in Ordnung zu halten", wollte der Schultes diese Diskussion beenden, marode Anlagen stünden nicht dafür, dass wieder etwas vorwärts geht.

Hoffnung auf höheren Zuschuss

"Jetzt sind wir dran und sollten alles auf einmal machen, eventuell bekommen wir auch noch einen höheren Zuschuss", so Feigl. Eine weitere Schleife einer Grundsatzdiskussion über den Ricotenplatz, seine Pflege und seinen Zustand kürzte Eugen Häberle ab mit der Einwendung: "Das steht jetzt nicht zur Debatte. Wenn wir den Betrieb aufrechterhalten wollen, müssen wir jedes Jahr Birnen und Schalter wechseln." Sabine Fels schlug vor, den Beschluss zu splitten und über die Flutlichtanlage Ricotenplatz separat abzustimmen. Die Mehrheit folgte ihr da nicht.

Gegen ihre Stimme wurde der Sanierungsbeschluss wie von "Plankonzept" vorgeschlagen für die drei Module wie folgt gefasst: die Sanierung der Kunststofffläche am Rasenspielfeld inklusive einer 50-Meter-Bahn und der Verlegung der Weitsprunggrube weg vom Rasenplatz (Modul A) für 247 300 Euro; die Sanierung der Flutlichtanlage am Rasenspielfeld (Modul B) für 43 700 Euro sowie die Sanierung Flutlichtanlage Ricotenplatz (Modul C) für 34 700 Euro (jeweils brutto). Bereits eingeplant ist der zugesagte Zuschuss von 145 000 Euro aus dem Förderprogramm "Investitionspakt Sportstättenförderung".