Nach mehr als 20 Jahren in Simmersfeld wurde Pfarrer Alexander Schweizer im Erntedankgottesdienst verabschiedet. Er tritt eine neue Stelle bei Reutlingen an.

Kinder der Kinderkirche Ettmannsweiler führten ein Anspiel über die Vogelscheuche Flori auf, die entdeckt, wie viele andere Dinge es außer ihr selbst gebraucht hat, um die Ernte wachsen und gedeihen zu lassen. Alle Kinder der drei Kinderkirchen aus Simmersfeld, Fünfbronn und Ettmannsweiler sangen gemeinsam zwei Lieder.

In seiner Predigt ging Pfarrer Schweizer auf die Themen Dankbarkeit und Segen ein. Co-Dekan Tobias Geiger bedankte sich bei Schweizer für dessen Dienst in Simmersfeld. Er betonte, dass Pfarrer Schweizer die Verkündigung des Wortes Gottes in der Predigt immer ein tiefes Anliegen war. Er habe versucht, Fragen aufzugreifen und Trost und Ermutigung durch die Bibel zu spenden.

Lesen Sie auch

Geiger entpflichtete Alexander Schweizer aus seinem Dienst in Simmersfeld und segnete ihn und seine Frau Dorothee für ihren weiteren Weg.

Alle Chöre singen gemeinsam

Der Gottesdienst wurde mitgestaltet von einem Zusammenschluss aller Chöre aus Ettmannsweiler/Beuren, Fünfbronn und den Glowing Gospels. Weiterhin spielte Robin Lutz an der Orgel, der Flötenkreis und das Musikteam. Der Posaunenchor musizierte bereits vor dem Gottesdienst auf dem Kirchplatz.

Auf den Erntedankgottesdienst folgten Grußworte. Bürgermeister Jochen Stoll betonte die vielfältige, sehr gute Zusammenarbeit zwischen bürgerlicher Gemeinde und Kirchengemeinde. Pfarrer Schweizer habe einen wesentlichen Anteil daran, dass die Beziehungen und die Zusammenarbeit zu weiteren christlichen Gemeinden in der Region und vor Ort gewachsen sind.

Lebendiger Religionsunterricht

Weiterhin betonte Bürgermeister Stoll, dass es Schweizer bei Bestattungen sehr gut verstand, den Angehörigen Trost zu spenden und den Besuchern sehr eindrücklich das Leben der Verstorbenen in der Rückschau vor Augen zu führen und so die Menschen in einem würdigen Rahmen in dieser schwierigen Situation zu begleiten.

Birgit Stoll dankte namens der Seniorenbegegnung in Simmersfeld für die sehr gute Zusammenarbeit. Die Rektorin der Albblickschule Simmersfeld, Simone Ziefle, lobte den lebendigen Religionsunterricht von Alexander Schweizer und dessen gute Zusammenarbeit mit dem Lehrerkollegium.

Kinderkirchen singen

Die Kinderkirchen trugen ein selbst gedichtetes Lied vor und bedankten sich für die umfangreichen Vorbereitungen. Kai-Uwe Schmidt sprach im Namen der Vereine aus Simmersfeld einen Dank für die gute Zusammenarbeit aus – wie auch Roland Rabenhorst von der Neuapostolischen Kirche und die beiden Pfarrerskollegen aus dem Distrikt, Ulrich Holland und Klaus-Peter Lüdke. Persönliche Grußworte richteten auch Verena Meissner und Andrea Schanz an „ihren“ Pfarrer.

Die Kirchengemeinderäte der Kirchengemeinde Simmersfeld wünschten Pfarrer Schweizer auf seinem weiteren Weg Gottes Segen und dass er viel Frucht bringen möge – wie der Weinstock, den sie als Geschenk überreichten. Pfarrer Alexander Schweizer wiederum bedankte sich bei allen, die ihn in seiner Zeit in Simmersfeld begleitet und unterstützt haben. Er entschuldigte sich für Fehler, die auch er sicher gemacht habe, und bat um Vergebung. Zum Schluss sprach er der Gemeinde den Segen Gottes zu.

Alle Gäste waren im Anschluss zu einem Stehempfang vor der Kirche eingeladen, den der Frauenkreis vorbereitet hatte.