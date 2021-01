Simmersfelder Hütte Vereinsvorsitzende nach Sturz von 13-Jähriger verurteilt

Plötzlich verlor die 13-Jährige den Halt, stürzte dreieinhalb Meter in die Tiefe, blieb bewusstlos auf dem Boden liegen und blutete am Kopf. Kurze Zeit später trafen ein Rettungswagen und der Notarzt ein. Die Schülerin wurde mit dem Hubschrauber in eine Tübinger Klinik geflogen. Der behandelnde Arzt stellte eine schwere Gehirnerschütterung, Prellungen und weitere Verletzungen fest.

Geländer nicht vorschriftsmäßig gesichert?