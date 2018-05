Im Rahmen der Stadtentwicklung werden weitere zwei Gebäude in Simmersfeld abgebrochen: das frühere Elektrogeschäft Kalmbach in der Altensteiger Straße 5 (Bild) und das leer stehende Wohnhaus in der Freudenstädter Straße 1. Der Gemeinderat hat Bürgermeister Jochen Stoll in der jüngsten Sitzung ermächtigt, die Firma mit dem annehmbarsten Preis mit dem Abriss zu beauftragen. Sieben Unternehmen hatten ein Angebot abgegeben. Die Submission fand erst am Donnerstag statt. In der Altensteiger Straße 5 sind Flüchtlinge untergebracht, außerdem hat das Regionentheater ein Besprechungszimmer belegt. Foto: Köncke