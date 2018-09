Simmersfeld Zum Abschied gibt eslustigen Vormittag

Simmersfeld-Ettmannsweiler. Die Vorschüler des Kindergartens Schatzkiste in Ettmannsweiler hatten sich reiflich überlegt, was sie den jüngeren Kindergartenkindern zum Abschied schenken könnten. Es sollte nichts Materielles sein, das Geschenk sollte eine bleibende Erinnerung hinterlassen. Und so entschieden sie sich, den Kleinen einen lustigen Vormittag zu bereiten.