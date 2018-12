Simmersfeld Zeitlupen-Zauberei begeistert Gäste

Simmersfeld. Es hat sich herumgesprochen, dass die Kulturwerkstatt Simmersfeld weder Kosten noch Mühe scheut, um zwischen den Jahren ein tolles Varieté-Programm auf die Beine zu stellen. Diesmal hatte es der künstlerische Leiter Roland Schweizer leicht, Profis zu verpflichten, die den Ansprüchen genügen. Dafür hat der in Erfurt geborene, lange Zeit in Berlin lebende Entertainer und Magier Bert Rex gesorgt, der mit seiner Familie im Altensteiger Stadtteil Überberg sesshaft geworden ist. Durch seine deutschlandweiten Auftritte – zuletzt in Kassel – kam er in Kontakt mit Unterhaltungskünstlern, die sich für ein Gastspiel in Simmersfeld begeistern ließen. Zum ersten Mal gab es im Festspielhaus zwei Vorstellungen – eine am Freitagabend, die andere am Samstagnachmittag. Beide waren ausverkauft.

Bert Rex unterhält sein Publikum mit Zaubereien und verblüffenden Tricks und ist ein Entertainer par exzellence. Er sprüht vor Witz und Charme, ist schlagfertig, hat überraschende Einfälle, verursacht (gewollte) Pannen und freut sich diebisch über viele "Ahs" und "Ohs" im Saal. Der gebürtige Thüringer baut Zuschauer liebend gern in seine Show ein. Wer sich ziert, wie am Freitagabend Marcella aus Wildberg, wird mit einem zugeworfenen Seil von ihrem Sitzplatz quasi auf die Bühne gezogen. Und die neunjährige Emma animierte er mit einem gelben Filzball, der Töne von sich gibt, zum Mitmachen.

Rex’ Zaubertricks haben es in sich. Wie er einen Spazierstock in zwei blaue Bänder verwandelt, aus einem Stapel Skatkarten auf Zuruf nach vorherigem Durchmischen die gewünschte Kreuz-Dame hervorzieht oder eine "Bumerang-Spielkarte" wegzaubert und sie zurückholt erstaunt. Und er verrät Tricks, die schief gehen, wenn unter dem Tuch eine Saitenwurst auftaucht und ein Bild mit einem Schwein statt mit einer Kuh darauf. Amüsiert haben sich die Zuschauer auch bei einer Zauberei in Zeitlupe.