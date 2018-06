Simmersfeld Wiederbelebung der kleineren Ortschaften

Im Verlauf der angeregten Gesprächsrunde kamen Fragen wie das Tierwohl, die Preisentwicklung landwirtschaftlicher Produkte, der Natur- und Artenschutz sowie die Düngeverordnung und die Waldwirtschaft zur Sprache.

Fuchtel betonte, wie wichtig die Wiederbelebung der kleineren Ortschaften im ländlichen Raum sei. "Da muss mehr passieren, dass wieder Leben in die Dörfer kommt."

Der Parlamentarische Staatssekretär unterstrich, wie wertvoll dieser Termin für ihn gewesen sei. Denn er wolle Ideen für sein neues Amt sammeln. Nur wer sich vor Ort Informationen hole, erfahre, was da wirklich gedacht werde.

"Das schätze ich an unserem Bundestagsabgeordneten", unterstrich Großhans, "dass er sich stets an der Basis informiert. Nichtwissen ist das Schlimmste, was einem Politiker passieren kann." Fuchtel habe immer die Nähe zur Landwirtschaft gesucht und sei auch schwierigen Themen nie aus dem Weg gegangen. Dankbar nahm Großhans die Einladung zu einer Informationsfahrt ins Landwirtschaftsministerium nach Berlin im nächsten Jahr für den Kreisbauernverband an.