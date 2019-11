Simmersfeld SWR 4 gastiert in Simmersfelder Albblickhalle

In Baden-Württemberg gibt es 250 Gemeinden mit weniger als 5000 Einwohnern. Und kein Dorf ohne lokale Helden. Es gibt sie einfach überall – sie sind der Kitt, der die Gemeinschaft zusammenhält: mal auf sportlicher, mal auf kultureller, aber immer auf zwischenmenschlicher Ebene. Diese Menschen hebt SWR4 Baden-Württemberg auf die Bühne – bei einer großen Party direkt vor Ort. Am Samstag, den 30. November findet in Simmersfeld bereits die vierte Ausgabe dieses Formats statt.

Auf der Bühne: Allen voran die Heimathelden des Dorfes. In Simmersfeld sind das beispielsweise die Tanzkinder und der Chor der Grundschule Simmersfeld, das Regionentheater aus dem Schwarzen Wald, die Simmerfelder Drum-Connection mit dem Musiker Jonas Kern und die "Glowing Gospels" unter der Leitung von Samuel Schick.