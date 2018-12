Simmersfeld Russische Geschichte auf der Bühne

Simmersfeld. Die Weihnachtsfeier für die Bewohner des Hauses Tannenburg fand jetzt im Festspielhaus in Simmersfeld statt. In seiner kurzen Ansprache zeigte sich der Einrichtungsleiter Werner Volz erfreut darüber, dass neben dem Bewohnerfürsprecher Horst Butsch auch Bürgermeister Stoll, Pfarrer Schweizer und das Ärzteehepaar Hector der Einladung gefolgt waren. Dann war die Bühne frei für die Aufführung der "Geschichte von Varenka" nach einer russischen Legende. In mehreren Proben wurde das Stück eingeübt und von Bewohnern des Hauses mit Unterstützung von Mitarbeitern gekonnt dargeboten.