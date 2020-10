Simmersfeld Pony verstümmelt aufgefunden

Wer zwischen 10 und 13 Uhr auf der Weide bei Fünfbronn (Besenfelder Straße) Richtung Besenfeld etwas bemerkt habe, solle sich mit der Polizei in Nagold oder Altensteig in Verbindung setzen, so der Aufruf.

Obduktion soll Todesursache klären

Die Polizei in Pforzheim bestätigte den Tod des Tieres und Spuren, die auf Fremdeinwirkung hindeuteten. Genauere Details wolle man als Täterwissen zunächst nicht herausgeben.

Außerdem stehe am Montag zunächst eine Obduktion des Tieres an, wodurch die genaue Todesursache festgestellt werden solle.