Simmersfeld Pferdehasser treibt sein Unwesen

Seit sechs Wochen geht das inzwischen so. An einen erholsamen Nachtschlaf ist bei den Waidelichs nicht mehr zu denken. Wer könnte ihnen so etwas antun? Hasst der Täter Pferde? Haben sie vielleicht jemand verärgert, der sich auf diese Weise rächen will? So sehr sie sich den Kopf zerbrachen, wer eventuell infrage kommt, trauten sie niemand eine solche Gemeinheit zu.

Als der Unbekannte immer weiter machte, begann das Ehepaar zu handeln: Wildkameras wurden gekauft und an verschiedenen Orten aufgestellt. Bei einer muss etwas zu sehen gewesen sein, vermutet Manuela Waidelich. "Die Speicherkarte war weg und die Elektronik kaputt".

In alle Fünfbronner Haushalte wurden Flyer verteilt und um Mithilfe gebeten. Der zuständige Jäger will mit dem Nachtsichtgerät eine dunkle Gestalt am Waldrand gesehen haben, die schnell verschwunden sei. Als die Pferde einmal sogar auf der Straße nach Simmersfeld gesichtet wurden und sie sich ausmalten, was alles hätte passieren können, schalteten die Besitzer des Kutscherhofs die Polizei ein. Um wenigstens einige Nächte durchschlafen zu können und nicht bei jedem Geräusch in Panik zu geraten, ließen sie ihre Pferde eineinhalb Wochen im Stall. Als die Zäune auf den Weiden trotzdem mehrmals durchtrennt waren, wandte sich das Ehepaar an die Öffentlichkeit, stellte einen Beitrag ins Netzwerk Facebook und hofft, dass die Veröffentlichung im Schwarzwälder Boten dazu beiträgt, den Übeltäter ausfindig zu machen. Ihre Augen offen halten will auch Franziska Pasch aus dem gleichen Ort, die ihren dreijährigen Haflinger "Strolchi" bei Waidelichs untergestellt hat.

Sechs eigene und drei Pensionspferde

Seit 2014 betreibt die Familie den Kutscherhof am Ortseingang von Fünfbronn. Sechs eigene und drei Pensionspferde stehen im Stall, meistens aber auf neun Weideflächen.

Mit der inzwischen 24-jährigen Stute Lena "hat es angefangen" erzählt Manuela Waidelich, die nach eigener Aussage Pferde über alles liebt. Weil es sich um Herdentiere handelt, die nicht allein bleiben dürfen, habe sie zur Freude ihrer Mädchen Emelie (14) und Lea (13) ein schwarzweiß geflecktes Pony gekauft. Obwohl die Zahl angewachsen sei "und wir als Züchter eingetragen sind, bleiben Pferde unser Hobby".

Manuela Waidelich hofft jetzt inständig, "dass der Spuk bald ein Ende hat". Franziska Pasch wird beim Pressegespräch deutlicher: "Wer so was macht, handelt verantwortungslos und muss verrückt sein."