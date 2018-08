Simmersfeld Pferde durch Bisse verletzt: War es Wolf?

Den Vorfall bestätigte Silke John, Pressereferentin des Ministeriums in Stuttgart, am Mittwoch auf Nachfrage. Nach Erkenntnis der Behörden erfolgte der Angriff wahrscheinlich in der Nacht zum Freitag. Die Pferde standen auf einer Koppel. Die Halterin der Tiere bemerkte die Verletzungen am Samstag. Laut John wurden die Wunden der Tiere am Wochenende versorgt. Ein Pferd wurde operiert, es starb aber beim Eingriff, so John. Die Meldung der Halterin bei den Behörden war am Montag erfolgt.

Hund oder Wolf? Die Untersuchung läuft

Das Ministerium veranlasste eine Untersuchung des Vorfalls. Es wurden Proben an den Wunden entnommen und Fotos angefertigt. Das Ergebnis könne einige Wochen auf sich warten lassen, die Fachlabore seien stark beschäftigt. Ob ein genetischer Nachweis nach der Reinigung der Bisswunden überhaupt noch möglich ist, sei zweifelhaft. "Möglicherweise ist das Ergebnis deshalb nicht aussagekräftig", so John.