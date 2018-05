Simmersfeld Nach WM beginnt der Kultursommer

Während der Fußballweltmeisterschaft, die am 14. Juni beginnt, ist das Festspielhaus zwar geöffnet – die Spiele der deutschen Mannschaft werden auf einer Großleinwand übertragen –, der "Simmersfelder-Kultursommer 2018" beginnt aber erst danach. Am Freitag, 13. Juli, findet in der Martinskirche Aichhalden unter der Überschrift "Bach trifft Italien" ein Barockonzert statt mit Samuel Schick (Bassbariton), Matthias Schick (Barockcello) und Regine Schlereth (Cembalo). Zwei Tage später ist der Vorplatz des Festspielhauses Standort für den Naturpark-Markt. Bisher liegen 33 Anmeldungen vor. Die Kulturwerkstatt ist mit einer Live-Musikbühne vertreten.

Zu einem Folk-Tanz-Fest mit der Freudenstädter Formation "Maseltov" wird am Samstag, 21. Juli um 20.30 Uhr auf die Freilichtbühne eingeladen. Mit Jiddischen Liedern und Klezmer wird die ganze Bandbreite menschlicher Gefühle zum Ausdruck gebracht.

Letzte Veranstaltung im Kultursommer ist am Samstag, 28. Juli ein "Feuernachtstraum" mit Feuerwerk und Latin-Jazz der Windwalkers.

Bereits heute steht ein Teil des Programms für die dritte Spielzeit mit Fiddle & Feet am 6. Oktober, Irish-Folk am 13. Oktober und schottischem Folk-Rock der "Old Blind Dogs" am 3. November fest.