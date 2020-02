Simmersfeld Nach Schneefällen laufen die Lifte an

Als Liftbetreiber Heinz Gossenberger aus dem Raum Pforzheim das hörte, fuhr er zum Skihang am Waldrand, setzte sich in den neu angeschafften Pistenbully und begann trotz seines hohen Alters von 85 Jahren mit dem Präparieren der Abfahrtsstrecke. Bereits am frühen Nachmittag betrug die Schneedecke 20 Zentimeter und ist nach seinen Worten damit mehr als ausreichend, um die Bretter anzuschnallen. Den Lift III will Gossenberger an diesem Freitag, 28. Februar, um 13 Uhr in Gang setzen. Er läuft dann bis um 22 Uhr – ab 17 Uhr unter Flutlicht. Lift I in der Ortsmitte von Simmersfeld soll täglich bis 17.30 Uhr in Betrieb sein. Sollte das Winterwetter anhalten, will der Besitzer ab Samstag alle drei Lifte in Bewegung setzen.