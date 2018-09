"Begegnung ist Leben" – so lautet das Thema der Zelttage in Simmersfeld. Dass auch Bewegung zur Begegnung gehört, bewiesen 23 Frauen, zwei Männer und zwei Hunde: Vom Eingang des Zeltes der Deutschen Indianer-Pionier-Mission in der Ortsmitte von Simmersfeld starteten sie gemeinsam auf eine sieben Kilometer lange Walkingtour mit Anne Theurer in den Bereich Wolfsberg. Es war kein Schweigemarsch – die Beteiligten pflegten ihre Begegnung miteinander im Gespräch. Nach rund eineinhalb Stunden gab’s einen Imbiss im Zelt, verbunden mit der Vorfreude auf die nächste Tour am 26. September mit Anne Theurer. Eis van Dijk, der als Referent in der kommenden Woche vor Ort ist, wird dann die Gruppe begleiten, da auch er sich gerne sportlich betätigt (als Skilehrer, Nordic-Walking-Instructor und Bergwanderführer). An diesem Freitag, 21. September, steht bei den Simmersfelder Zelttagen von 19.30 bis 21.30 Uhr ein Abend für Frauen mit der Diplom- und Gemeindepädagogin Christiane Rösel und dem Gospelchor Simmersfeld auf dem Programm. Foto: Seeger