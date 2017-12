Simmersfeld Magic Paddy verzaubert den Kindergarten schwebend

Die Kinder haben hohe Erwartungen an den eingeladenen Zauberer

Möglich gemacht wurde die Zaubershow im Rahmen der Aktion "Wünsch dir was", die vom Schwarzwälder Boten mit Unterstützung der Sparkasse Pforzheim Calw in der Vorweihnachtszeit veranstaltet wird. "Magic Paddy" hat viele Tricks und Kunststücke auf Lager, doch die Kinder auch durchaus hohe Erwartungen. Auf die Frage, was aus einem Zauberhut denn so herauskommen könne, schlagen die Kinder ein Kaninchen vor, einer will sogar einen lebendigen Tiger aus dem Hut springen sehen. Das übersteigt dann doch die Künste des Zauberers, der zunächst anfängt seine Utensilien herzuzaubern. Doch das will mit der Zauberstabmaschine nicht so recht klappen. Erst erscheint ein normales Holzstück, dann ein selbiges nur in runder Form. Drei weitere Versuche braucht es, um endlich das Arbeitsgerät von "Magic Paddy" zu bekommen. Die Kinder freuen sich bei jedem Anlauf, zählen lauthals mit und rufen "Abrakadabra".

Jetzt geht es los mit der richtigen Zaubershow: Eine unscheinbare Schnur wird an eine brennende Kerze gehalten, und siehe da, daraus wird ein Tuch. Als dann auch noch die Kerze im Tuch wie von Geisterhand verschwindet, ist das Staunen der Kinder groß. Ein einvernehmliches "Hää?" hallt durch den Gruppenraum des Kindergartens.