Simmersfeld Krippenspiel zu sehen

Simmersfeld. Abwechslungsreiche Gottesdienste, die auf vielfältige Weise das Geschehen an Weihnachten beleuchten, erwarten die Besucher über die Weihnachtsfeiertage in der Johanneskirche in Simmersfeld. An Heilig Abend, 24. Dezember, wird der Gottesdienst um 16.30 Uhr gefeiert. Die Kinderkirche zeigt das Krippenspiel "Engel langweilen sich auf Wolke 7" (von Alexander Schweizer). Das Musikteam bereichert mit Musikstücken. Um 22 Uhr schließt sich die Christnacht an – mit Berthold Waidelich und musikalischen Beiträgen. Im Festgottesdienst am Christfest, 25. Dezember, predigt Pfarrer Alexander Schweizer um 10 Uhr. Der Kirchenchor Fünfbronn wird singen.