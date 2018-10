Simmersfeld Kinderkonzert im Büttner-Haus

Das Mitmach- und Mutmachkonzertprogramm von zirka 75 Minuten Dauer begeistert Jung und Alt mit viel Bewegung, eingängigen Melodien und fantasieanregenden Requisiten.

Durch jährlich zirka 130 Konzerte vor unterschiedlichsten Kindern und durch die Arbeit mit seinem Kinderchor "Die Wunderkinder" weiß Uwe Lal ganz gut, was bei Kindern ankommt, was sie bewegt und was sie begeistert. Sitzen die Kinder zu Anfang meist noch gespannt und ruhig auf ihren Plätzen, kommt schon nach den ersten Takten Bewegung ins Spiel. Die anfängliche Scheu legt sich schnell, und schon bald ist der Raum voller fröhlich mitsingender und mitmachender Kinder.

Wie soll man auch ruhig sitzen bleiben, wenn der "Robo-Dance" gesungen und getanzt wird, der "Frühsport Max" zum Sport lädt oder der "Kinderzirkus" auftritt. Staunen und Mitmachen ist angesagt, wenn eine der vielen spannenden Schatzkisten geöffnet wird. Karten zum Kinderkonzert gibt es im Vorverkauf beim Evangischen Pfarramt, Otto-Kaltenbach-Straße 3, Simmersfeld, zu sechs Euro, an der Kasse sieben Euro.