Simmersfeld Jugendabende eröffnen Zelttage

Gesundheitsgetränk

Am ersten Abend wurden 100 Jugendliche am Eingang mit einem freundlichen Willkommensgruß und einem Gesundheitsgetränk – eine Dose Apfelsaft mit aufgeklebter Jahreslosung – empfangen. Die Bühne war mit Blumen geschmückt, an der Seite stand ein beleuchtetes, mannshohes Kreuz und gegenüber hing eine Leinwand zum Mitlesen eingeblendeter Liedtexte. Durch den Abend führten Lea Mutschler und Jimmy Müller. Zur Auflockerung gab’s, initiiert und angefeuert von Johannes Schleeh, zwei Spiele. Stühle wurden zur Seite getragen, zwei Gruppen gebildet. Aufgehäufte Papierschnitzel mussten in Windeseile in das Feld des "Gegners" getragen werden, und wer sie danach besonders schnell in Säcken verstaute, hatte gewonnen.

Müller stellte der Referentin in einem Kurzinterview unter anderem die Frage, was sie gerne hobbymäßig macht ("ich fahre gerne Fahrrad") und bisher ihr schönstes Erlebnis gewesen ist ("mit einem Pferd am Ostseestrand entlangreiten"). Ein Anspiel von Jugendlichen riss das Thema "Mein Date mit dem Leben" an: Ein Mädchen fühlt sich von allen verlassen. Selbstzweifel nagen an ihrer Seele. Wer will mich schon haben? Sie dreht die Musik lauter.