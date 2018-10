Simmersfeld Irish Folk eröffnet die neue Spielzeit

Simmersfeld. Zwei Produktionen fallen dabei aus dem Rahmen. Mit patriotischen Liedern, aussagekräftigen Bildern und kurzen Zeitzeugenberichten wird am Sonntag, 18. November an "100 Jahre Erster Weltkrieg" erinnert. Jugendliche der Kulturwerkstatt führen am 10. und 11. November ein selbstentwickeltes Theaterstück mit autobiografischen Gedankengängen, Spielszenen und Musik über Lebenssituationen junger Menschen auf.

Eröffnet wird die Spielzeit an diesem Samstag, 6. Oktober, um 20.30 Uhr im Festspielhaus mit Irish Folk und Steptanz. Gudrun Walther und Jürgen Treyz, beide Mitglieder der bekannten Irish-Folk-Gruppe "Cara" haben sich zusammengetan. Sie singt mit warmer, schmelzender Stimme, spielt Akkordeon und Piano, wirbelt mit rasanten Steps über die Bühne. Ihr Begleiter greift zu unterschiedliche Gitarren.

Der Spirit von New Orleans und Louisiana wird beim Gastspiel von Anja Baldauf, alias Zydeco Annie am Samstag, 20. Oktober, lebendig. Mit ihrer Band, den "Swamp Cats", spielt die gebürtige Bayerin auf dem Akkordeon schnelle, tanzbare Musik. Zum Einsatz kommen außerdem Fiddle, Kontrabass, Schlagzeug, Piano und Rubboard, ein Instrument, das wie ein Panzer um die Brust gehängt und mit Teelöffeln bespielt wird.