Simmersfeld In Simmersfeld war’s das erst einmal

In den zurückliegenden 23 Jahren wurden bei 59 Aktionen in Simmersfeld insgesamt 4499 Konserven gefüllt, hat Wurster in seinen Unterlagen entnommen. Nachdem die Zahl der Spender in jüngster Zeit kontinuierlich zurückgegangen sei, lohne sich der betriebene Aufwand nicht mehr. Bereits heute steht fest, dass es im Herbst 2019 keine Blutspendeaktion mehr in Simmersfeld geben wird. Der Ortsvorsitzende schließt das aber nicht für immer aus: "Wenn die Nachfrage vor Ort sehr groß ist, überlegen wir und das vielleicht noch einmal."

Bis dahin könnten die Simmersfelder den nächsten Blutspendetermin am 4. Februar von 14.30 bis 19.30 Uhr in der Altensteiger Markgrafenhalle wahrnehmen. Langjährige Spender werden nicht nur mit einer Ehrennadel ausgezeichnet, sie erhalten auch beim jährlichen Schnitzelfest am letzten Sonntag der Sommerferien ein kostenloses Mittagessen. Dass eine Blutspende nicht nur praktizierte Nächstenliebe ist, verdeutlichte der Bereitschaftsführer an einem Beispiel. Eine Frau habe von der Blutspendezentrale die Nachricht erhalten, unbedingt ihren Hausarzt aufzusuchen. Wurster: "Alle Blutkonserven werden auf mögliche Krankheiten untersucht."

Beim DRK-Ortsverein Altensteig findet alle 14 Tage eine Ausbildungs- und Fortbildung statt. Einen Wechsel hat es beim örtlichen Jugendrotkreuz gegeben. Leiterinnen sind jetzt Katrin Huber (20) und ihre Mutter Beate. Jungen und Mädchen im Alter zwischen sechs und 16 Jahren seien "sehr willkommen". Generell wünscht sich der Altensteiger Ortsverein mehr Mitglieder und hat eine Werbeaktion gestartet.