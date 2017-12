Simmersfeld Haut aus tausend kleinen Fingernägeln

Simmersfeld. Die Schlange züngelt munter in alle Richtungen, als die Schüler der dritten Klasse der Simmersfelder Albblickschule das Tier zwischen die Finger gelegt bekommen. Im Rahmen der Aktion "Wünsch Dir Was" des Schwarzwälder Boten und der Sparkasse Pforzheim Calw besuchte das Zoomobil von Daniel Schmenger die Schule. Er hatte keine handelsüblichen Tiere wie Kaninchen oder Hamster dabei, sondern Vogelspinnen, Schlangen und vieles mehr. Sehr zur Freude der Kinder, die sich bei jeder neuen Tierkiste freuten und am liebsten alle zusammen die Kiste geöffnet hätten.