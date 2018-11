Simmersfeld Gossenberger macht Lifte startklar

Am kommenden Wochenende will der Betreiber mit Bekannten das "Gehänge" am längsten Hang montieren. Das hatte Gossenberger eigentlich nicht mehr vor. Inzwischen ist er 83 Jahre alt, lag wegen einer Operation einige Zeit in der Klinik. "Langsam fällt mir alles etwas schwerer", gibt er offen zu. Deshalb habe er eine Anzeige geschaltet: "Skilifte aus Altersgründen zu verkaufen".

"Die drei Lifte sind in Topzustand", betreibt Gossenberger Werbung in eigener Sache. Den 580 Meter langen Schlepplift am Waldrand habe er in der Vergangenheit von 13 bis um 22 Uhr laufen lassen. Für Anfänger seien die 250 und 260 Meter langen Lifte in der Ortsmitte – hinter dem Büttnerhaus und beim Gasthaus Sonne – der richtige Ort.

Kaum hat es im Wintersportort geschneit, klingelt das Telefon. Früher wurde die Frage, ob es sich lohnt, seine Bretter auf den Gepäckträger des Autos zu schnallen, von Rathausmitarbeitern beantwortet. Jetzt gibt ein Anrufbeantworter unter der Telefonnummer 07484/447 Auskunft.