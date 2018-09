Simmersfeld Gleich gut besucht

Seit Montag steht Eis van Dijk am Mikrofon. Am ersten Abend erzählte der gebürtige Niederländer mit Witz und Humor von seinem Leben und ging der Frage nach: "Wer bin ich in den Augen Gottes?" An diesem Donnerstag spricht der 62-jährige über "Vergebung als Heilmittel". Die 17-tägigen Zelttage enden am Sonntag, 30. September, um 10 Uhr mit einem Erntedankgottesdienst. Anschließend lädt der Frauenkreis zum Ständerling ein.