Simmersfeld Getötetes Pony empört Menschen

Simmersfeld-Fünfbronn - Die Fotos des am Samstag in Fünfbronn getöteten Ponys sind erschreckend. So sehr, dass Facebook eines mit Warnung versehen hat. Vieles spricht für die Tat eines Unbekannten. Endgültige Gewissheit wird laut Polizei aber erst die Obduktion ergeben, deren Ergebnis am Dienstag erwartet wird.