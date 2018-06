Simmersfeld Experte: paradiesische Zustände für den Wolf

Am 29. November 2017 hat ein Wolf in der Nähe des Windparks ein Rotwildkalb gerissen, am 10. Februar 2018 auf den Feldern von Fünfbronn ein Reh. Am 18. März hielt eine aufgestellte Fotofalle einen umherstreifenden Wolf in Simmersfeld fest. Die Bevölkerung ist beunruhigt und besorgt, erst recht, seit am 30. April auf einer Weide zwischen Bad Wildbad und Enzklösterle 42 Schafe getötet wurden.

Die Verunsicherung war auch den mehr als 100 Besuchern im Simmersfelder Kursaal anzumerken. Deshalb hielt Peter Sürth aus Forbach-Herrenwies auch keinen langen Vortrag, sondern ließ die Zuhörer gleich mit ihren Fragen zu Wort kommen. Der Wolfsforscher hat nach seinem Biologiestudium in Rumänien ausgiebig das Verhalten von Bären, Luchsen und Wölfen in freier Wildbahn studiert, war auch in diesem Jahr wieder in den Karpaten unterwegs und betreibt selbstständig das Projekt "Der Weg der Wölfe". Mitgebracht hatte er zu seinem "Aufklärungsvortrag" viele Aufnahmen und einige Videos.

"Wir müssen uns daran gewöhnen, dass der Wolf im Schwarzwald heimisch wird", prophezeit der Experte. Für das Raubtier sei die Landschaft "geradezu ein Paradies". Durch den hohen Wildbestand gebe es genügend Nahrung und im Wald ausreichend Rückzugsräume. Deshalb sei es auch nicht verwunderlich, dass der Wolf im vergangenen halben Jahr in mindestens fünf Jagdbezirken aufgetaucht ist. Der Rüde, der die Schafe im Enztal gerissen habe, stamme aus Schneverdingen in Niedersachsen.