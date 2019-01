Simmersfeld "Eheverbrechen" und "Sams" im Festspielhaus

Eric- Emmanuel Schmidt ist einer der erfolgreichsten Autoren der Gegenwart. Mit seiner Erzählung "Monsieur Ibrahim und die Blumen des Koran" erlangte er Weltruhm. In seinem Stück "Kleine Eheverbrechen" beschreibt Schmitt mit ironischer Hintergründigkeit und französischer Leichtigkeit Szenen einer Ehe:

Zwischen Gilles und Lisa, die seit 15 Jahren verheiratet sind, ist nichts mehr, wie es mal war. Gilles hat durch einen mysteriösen Unfall sein Gedächtnis verloren. Seine Ehefrau Lisa kehrt mit ihm in die gemeinsame Wohnung zurück. Mühsam versucht er, seine Vergangenheit, sein Leben zu rekonstruieren. Beunruhigt und amüsiert zugleich lauscht er dem wundervollen Porträt, das Lisa von ihm, ihrem Zusammenleben und ihrer gemeinsamen Liebe zeichnet. Ist er tatsächlich so, wie sie ihn beschreibt. Waren sie tatsächlich so verliebt, wie sie sagt, oder war es im Gegenteil eine Hassliebe, die sie verbindet? Oder spielt gar Gilles ein falsches Spiel?

Das Stück ist ein faszinierendes Verwirrspiel, in dem Frau und Mann sich einen erbitterten Schlagabtausch liefern, die Situationen immer wieder kippen und das Vergangene auf den Kopf stellen.