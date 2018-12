Simmersfeld Die Spielplatz-Tester sind angetan

Die Albblickschule in Simmersfeld versteht sich als "offene Bürgerschule". Zweimal im Jahr können Außenstehende an vier Vormittagen Angebote unterbreiten. Wer interessiert ist, trägt sich in eine Liste ein.

Die Kommune hat sich ebenfalls beteiligt. Grundschüler wurden gebeten, alle sechs Spielplätze der Gemeinde Simmersfeld unter die Lupe zu nehmen und mit Noten von eins bis sechs zu bewerten. Die Anlage in Fünfbronn lag am Ende vorn. "Mich wundert das nicht, dort steht ja auch ein Minibagger", musste Bürgermeister Jochen Stoll schmunzeln, als ihm die Ergebnisse mitgeteilt wurden.

Der Gemeinderat hatte beschlossen, auf allen Spielplätzen der Gemeinde alte und abgängige Spielgeräte auszutauschen. Den Bericht über die Sitzung hatte das Ehepaar Claudia und Heiko Seeger gelesen. Sie erklärten sich bereit, die Anlage beim Festspielhaus mit einem neuen Kombi-Kletterturm auszustatten.