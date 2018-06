Simmersfeld Blitzer sollen Raser disziplinieren

Simmersfeld. Wie viele Verkehrsunfälle hat es in den vergangenen Jahren in Simmersfeld und seinen Ortsteilen gegeben? Könnte man nicht generell zwischen Oberweiler und Aichhalden eine Tempobegrenzung auf 50 Stundenkilometer einführen? Nimmt der Verkehr drastisch zu, wenn die Firma Boysen im Herbst ihr neues Werk in der Oberweiler Straße einweiht? Sollte man zur Verkehrsberuhigung in Simmersfeld mehr mobile Blitzer einsetzen? Bürgermeister Jochen Stoll hatte zu einer Info-Veranstaltung in den Sitzungssaal des Rathauses eingeladen. Anlass waren unter anderem Antworten des Landratsamtes Calw zu Fragen und Anregungen, die sich bei einer Bürgerversammlung ergeben hatten.