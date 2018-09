Simmersfeld Abgeordnete besucht das Regionentheater

Simmersfeld. Die Grünen- Landtagsabgeordnete des Enzkreises, Stefanie Seemann, die in ihrer Fraktion für Kunst und Kultur im Ländlichen Raum zuständig ist, hat das "Regionentheater aus dem schwarzen Wald" in Simmersfeld besucht. Begleitet wurde sie von der Grünen-Kreisvorsitzenden Anke Much und dem früheren Kreisvorstand Andreas Kubesch.