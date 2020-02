Simmersfeld 29-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Der Mann war mit seinem Wagen gegen 18 Uhr auf der Landesstraße 351 von Simmersfeld in Richtung Bundesstraße 294 unterwegs. In einer leichten S-Kurve kam das Auto wohl ganz an den rechten Fahrbahnrand. Dort geriet der Smart ins Rutschen, kam von der Straße ab und stieß frontal gegen einen Baum.