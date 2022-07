1 Silvio Heinevetter hält die Bälle im Handballtor oft mit unorthodoxen und spektakulären Paraden. Foto: imago/Jan Hübner/Julius Frick

Silvio Heinevetter ist eine der auffälligsten Erscheinungen im deutschen Handball. Vor dem Trainingsstart des TVB Stuttgart spricht der Nationaltorwart über den Reiz der neuen Aufgabe, seine Ziele und Respekt vor dem Alter.















Link kopiert

Auch mit seiner Hilfe ist der Handball bei den Füchsen Berlin zu einem Spektakel in der Handball-Bundesliga geworden. Nach seinem Abstecher zur MT Melsungen schlägt Silvio Heinevetter nun beim TVB Stuttgart ein neues Kapitel auf, wo an diesem Samstag mit den Leistungstests die Vorbereitung beginnt. Kann das Projekt einen ähnlichen Verlauf nehmen wie in der Bundeshauptstadt?