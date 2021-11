Silvesterzug in Schiltach

1 Die Verwaltung erarbeitet jetzt ein Konzept für den Silvesterzug unter Corona-Bedingungen. Foto: Ziechaus

Eigentlich hatte die Verwaltung dem Gemeinderat vorschlagen wollen, den Silvesterzug mit 2G-Regel abzuhalten. In der Warnstufe geht das nun nicht mehr. Die Räte möchten dennoch an der Umsetzung der traditionellen Veranstaltung festhalten.















Schiltach - "Ein Silvesterzug mit Maske fühlt sich vielleicht komisch an", war Bürgermeister Thomas Haas skeptisch. Zumal die Daten der Teilnehmer und ihr G-Status (es sind dann wieder alle drei Gs erlaubt) an allen Zugängen kontrolliert werden müssten. "Ich finde, wir sollten den Silvesterzug anbieten", meinte Jaqueline Stehle. Im vergangenen Jahr sei die Absage vernünftig gewesen. Sie sah aber die Gefahr, dass die eh schon schwindende Teilnehmerzahl an der traditionellen Veranstaltung bei einer erneuten Absage weiter zurückgehe.

"Wir leben ein Stück weit mit der Maske"

"Es kann immer noch jeder selbst entscheiden, ob er mit Maske laufen möchte" oder dann lieber nicht teilnehme. Ähnlich sah es Philipp Groß: "Wir leben doch ein Stück weit inzwischen mit der Maske. Und lieber habe ich sie im Freien auf als irgendwo drinnen", befand er den Silvesterzug auch mit Maskenpflicht als machbar. Auch Michael Buzzi sprach sich dafür aus, "die Maske in Kauf zu nehmen".

Public-Viewing auf der Lehwiese?

Inge Wolber-Berthold schlug vor, die Ansprachen des Bürgermeisters und von Pfarrer Markus Luy zur Silvesterzug-Zeit auf eine Großleinwand auf der Lehwiese zu übertragen – "wie Public Viewing beim Fußball". Ihre Ratskollegen konnte sie damit nicht überzeugen.

Michael Pflüger "fände es oberschade, wenn der Silvesterzug wieder nicht stattfinden würde". Er verwies aber auf die Schwierigkeit, dass an neun Stellen entlang des Zugs mit mindestens zwei Leuten die Zugänge kontrolliert werden müssten. Michael Götz brachte die Idee ins Spiel, den Silvesterzug früher zu starten. Falls für die Kontrollstellen die Feuerwehr, wo Götz ebenfalls engagiert ist, ins Boot geholt werden solle, sei es dann einfacher, "Leute zusammenzubekommen". An der Startzeit wollte Haas aber nicht rütteln. Philipp Groß regte an, eine externe Securityfirma zu beauftragen.

Frisch verheiratete Paare werden angesprochen

Die Verwaltung entwickelt nun ein Konzept zur Umsetzung des Silvesterzugs mit allen Corona-Vorgaben. Sie will sich wegen der Kontrollpunkte, in alter Tradition, an die frisch verheirateten Paare wenden. Auch einige Ratsmitglieder signalisierten ihre Bereitschaft zur Mithilfe.