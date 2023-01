4 Der Silvesterzug in Schiltach startete am Marktplatz. Foto: Ziechaus

Zu einer alten Tradition trafen sich Einwohner von Schiltach auf dem Marktplatz und zogen singend mit ihren erleuchteten Laternen über die Stadtbrücke zur evangelischen Kirche.















Schiltach. Das nächtliche Dunkel sollten nur die Handlaternen etwas erhellen, nicht aber große Straßenlampen. Die Technik war einfach nicht abzuschalten und so war der Silvesterzug gut ausgeleuchtet.

Das führte zum ersten guten Vorsatz für das neue Jahr, der aber erst an seinem letzten Abend erfüllt werden muss. Heimatliche Traditionen seien ein Teil des Kitts, der "unsere Gesellschaft zusammenhält", versprach Bürgermeister Thomas Haas, das Licht nicht nur des Weihnachtsbaums zu löschen.

Funktionierendes Gefüge

In Schiltach und Lehengericht lebten Einwohner in einem funktionierenden gesellschaftlichen Gefüge, das geistige Haltung und Argumente von Trumpisten, Reichsbürgern und Corona-Leugnern unverständlich machten. Allmählich begriffen viele, dass gute Staatssysteme keine Selbstverständlichkeit seien und nur durch "immer neue Anstrengungen zu verbessern, wenigstens zu erhalten" seien.

Der Fortschrittsglaube sei nicht mehr so ungebrochen, spätestens seit der "Club of Rome" bereits 1972 ständiges Wachstum für unmöglich hielt. Allein für den Erhalt unserer Umwelt sei eine Reduzierung des materiellen Standards unumgänglich, mit einer Halbierung wäre etwa der Stand von 1978 erreicht. Über alle Klassen gerecht verteilt, wäre das vermutlich auch akzeptabel.

Hilfsbedürftige profitieren

In der jüngeren Generation werden Konsumansprüche vermehrt kritisch hinterfragt mit weniger Auto und mehr Secondhand, sinnstiftende Tätigkeit statt mehr Geld. Ehrenamtliche Arbeit bereichere unsere Gesellschaft und davon profitierten sehr viele Kinder und Hilfsbedürftige.

Dafür danke er im Namen der gesamten Bürgerschaft den Aktiven in Vereinen, Kirchen, in sozialen Netzwerken, bei Feuerwehr und DRK. Für die Stadt bemühten sich Gemeinderat und Verwaltung gemeinsam um die erforderlichen Rahmenbedingungen für sinnvolle Projekte.

Sanierung am Schlossberg

Die aufwendige Sanierung am Schlossberg könne im neuen Jahr abgeschlossen werden, ebenso die Umbauarbeiten in der alten Grundschule. Danach sollen das Umfeld, ein Teil der Bachstraße und die Beläge im Vorstädtle saniert werden. Der Platz um das Lehengerichter Rathaus soll erst nach der Sanierung der beiden Tunnel durch das Land in Angriff genommen werden.

In der Eythstraße soll die Ertüchtigung der Gebäude 19 und 23 im ersten Quartal fertiggestellt werden. In den Hallen in Vorderlehengericht und Schiltach soll die Beleuchtung in diesem Jahr ersetzt werden.

Planungen für Kapelle

Eine schwierige Entscheidung stehe mit der Trinkwasserversorgung im Außenbereich an nach der Untersuchung der Quellen. Dabei müssten auch die Gemeinden Lauterbach und Wolfach einbezogen werden. Schwierig werde auch die Entscheidung über das geschädigte Parkdeck bei der Schüttsäge.

Die Planungen für die neue Friedhofkapelle und für das künftige Naherholungsgebiet Schlossberg gingen weiter. In Schiltach gebe es immer eine Vielzahl von interessanten Themen und er dürfe seit 20 Jahren "Bürgermeister in unserem schönen Städtle sein" und lebe zusammen mit seiner Frau Susann gerne hier.

Konstruktive Partner

Schiltacher und Lehengerichter seien eine angenehme Bürgerschaft mit gegenseitigem Respekt. Deshalb nehme er sein Amt gerne wahr, weil er mit Gemeinde- und Ortschaftsräten konstruktive Partner habe; dies gelte auch für das Team im Rathaus.

In seinen Dank schließe er auch Ortsvorsteher Thomas Kipp und seinen Kollegen Bernd Heinzelmann in Schenkenzell ein sowie die Verantwortlichen der Firmen in Schiltach. "Lassen Sie uns gemeinsam an einem attraktiven Schiltach weiterarbeiten", bat Thomas Haas und empfahl das Miteinanderfeiern nicht zu vergessen.