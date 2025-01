1 Bürgermeister Patrick Haas (von links), Ortsvorsteher Michael Jerg und die geehrten Ortschaftsräte Christine Harms-Höfler, Hermann Strohmayer, Ferdinand Bäurer und Claus Merz. Foto: Rainer Bombardi

Ortsvorsteher Michael Jerg sprach über Erfolge des Jahres 2024. Schwierig gestaltet sich die Suche nach Neubaugebieten.









Eine Wohlfühlgemeinde, in der in den zurückliegenden Jahren nur wenige Wünsche offenblieben – als solche bezeichnete Ortsvorsteher Michael Jerg Mundelfingen in der Silvesterversammlung.