Silvesterschießen im Bockshof: Rottweiler Hängebrücke lässt genügend Platz für den großen Salut

Die Historische Bürgerwehr schießt an Silvester im Rottweiler Bockshof übers Neckartal hinweg Salut, und macht sich auch Gedanken über die Zukunft der Stadt.
Eine große Menge interessierter Bürger verfolgte am Nachmittag des Silvestertages das traditionelle Salutschießen der Historischen Bürgerwehr im Bockshof. Oberschützenmeisterin Margarete Bühner hatte über das vergangene Jahr und die Ausblicke auf die Zukunft der Stadt wieder einiges zu sagen. Zudem wurden jeweils zwischen den verschiedenen Absätzen der Ansprache insgesamt vier Salven mit Musketen, kleinen und auch großen Kanonen abgefeuert. Traditionell galt die erste Salve der Heiligen Barbara, der Schutzpatronin der Schützen.