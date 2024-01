Silvesterparty in Mannheim: Freunde vergessen Gast – in Gartenanlage eingesperrt

Freunde vergessen Gast – in Gartenanlage eingesperrt

Silvesterparty in Mannheim

1 Anwohner hörten Hilferufe und verständigten die Polizei. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Fotostand/IMAGO/Fotostand / K. Schmitt

Für einen 17-Jährigen endete eine Silvesterfeier in Mannheim anders als geplant. Er wurde in einer Kleingartenanlage eingesperrt. Zuvor war der Jugendliche dort eingeschlafen und von seinen Freunden vergessen worden.









Ein 17-Jähriger ist auf einer Silvesterfeier in einer Kleingartenanlage in Mannheim eingeschlafen und von seinen Freunden vergessen worden. Da das Gelände mit einem hohen Zaun und Stacheldraht umschlossen ist und das Tor abgesperrt wurde, war er dort nach Polizeiangaben gefangen. Am Neujahrstag habe ein Anwohner gegen 5.00 Uhr Hilferufe gehört und die Beamten alarmiert.