Tränen, Wut und schwere Vorwürfe: Vor der neuen Befragung der Betreiber der Le Constellation-Bar eskaliert die Stimmung zwischen Angehörigen und Beschuldigten. Warum Polizeischutz nötig war.
Crans-Montana/Sitten - Angehörige von Opfern der Brandkatastrophe von Crans-Montana haben das Betreiberpaar der Bar, in der das verheerende Feuer ausgebrochen war, heftig beschimpft und bedrängt. Jessica Moretti kam nur mit Hilfe der Polizei in das Gebäude in Sitten im Kanton Wallis, in dem die Vernehmungen stattfinden. Sie war mit ihrem Mann Jacques vor Ort.