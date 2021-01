Silvesternacht Polizei im Kreis Rottweil zieht Bilanz

Ein junger Mann muss allerdings mit einer Anzeige rechnen, da er um Mitternacht eine Feuerwerksbatterie vor der Rottweiler Predigerkirche anzündete und von der Polizei dabei erwischt wurde. Aus einem völlig anderen Grund wurde die Polizei auf die B 27 zwischen Saline und Deißlingen am Neujahrsmorgen gerufen. Dort hatten Autofahrer einen splitternackten Mann angetroffen, der zu Fuß unterwegs war. Die Streife hatte den psychisch erkrankten Mann, der kurz zuvor aus einem Krankenhaus entwichen und bereits unterkühlt war, sofort in eine Decke gewickelt und zurückgebracht.

In Schiltach wurde es für einen 24-Jährigen dagegen brenzlig, weil er um Mitternacht das Haus verließ, um in seinem Auto an Mitternacht die Musikanlage anzustellen. Als er zurück ins Haus ging, schlug ein Stein neben seinem Auto ein und beschädigte die Karosserie. Vermutlich wurde dieser von einem erzürnten Bewohner im dritten Stock eines benachbarten Hauses geworfen.

Einen größeren Konflikt gab es auch in Schramberg-Sulgen. Eine 19-Jährige verwies am Abend ihren 38-jährigen Freund aus ihrer Wohnung. Als dieser sich kurz nach Mitternacht gewaltsam wieder Zutritt zur Wohnung verschaffte, rief die Frau die Polizei. Der betrunkene und aggressive Mann beleidigte die Beamten, weswegen er mit zum Polizeirevier und in Gewahrsam genommen werden musste. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen.