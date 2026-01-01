Silvesternacht: Explosion bei Silvesterparty in Skiort - Tote in der Schweiz

In der Neujahrsnacht kommt es in der Schweiz zu einer Tragödie: In einer Bar ereignet sich eine Explosion. Was bisher bekannt ist.
Crans-Montana - Bei einer Explosion und einem Brand in der Silvesternacht sind im noblen Schweizer Skiort Crans-Montana nach Polizeiangaben mehrere Menschen ums Leben gekommen. Die Tragödie ereignete sich gegen 01.30 Uhr in einer Bar, in der mehr als 100 Menschen das neue Jahr gefeiert haben sollen. Die Polizei bestätigte entsprechende Medienberichte. Über die Zahl der Opfer machte sie zunächst keine Angaben, stellte aber nähere Informationen im Laufe des Vormittags in Aussicht.