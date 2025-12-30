Silvesternacht: Friesenheimer Tierhalter bitten um Rücksichtnahme

Feuerwerk soll im Ort bleiben, um Tiere in den Weinbergen zu schützen.
Angst um ihre Tiere in den Ställen in den Weinbergen haben viele Tierbesitzer. Auch in diesem Jahr hat sich Ute Stingl aus Friesenheim an den Gemeinderat gewandt und in der Silvesternacht um Rücksichtnahme gegenüber den Tierhaltungen gebeten. Pferde, Schafe, Ziegen, Hühner – befinden sich in vielen Unterständen in den Weinbergen. Aber auch für alle Wildtiere dürften Böller und Raketen zu Angstzuständen führen. Schon Tage vor der Silvesternacht sind Böller zu hören.