Silvesternacht: Friesenheimer Tierhalter bitten um Rücksichtnahme

Sperrung der Eselshalde ist nicht möglich

Beliebt sind Treffpunkte in den Weinbergen auf der Eselshalde oder dem Kronenbühl und Ihlenbühl in Friesenheim. Von dort lässt sich, sollte der Himmel klar sein, das Feuerwerk am besten beobachten. Hier bitten Tierhalter jedoch um Rücksichtnahme und darum, die Raketen und Böller im Ort freizuschalten. Eine Sperrung der Eselshalde oder den weiteren Hügelrücken sei laut Aussage von Friesenheims Bürgermeister Erik Weide nicht möglich. Gleichwohl appelliere er an die Vernunft und Rücksichtnahme der Bevölkerung. Im vergangenen Jahr habe diese Rücksichtnahme sehr gut geklappt, teilte Bürgermeister Weide in einer vergangenen Sitzung des Gemeinderats mit. Darauf hoffe er auch in diesem Jahr. Außerdem sei auch die Polizei informiert. Es wird verstärkt um Rücksichtnahme auf Höfe und wildlebende Tiere gebeten. Es gilt so Bürgermeister Weide: „Lassen Sie die Silvesterparty im Ort und gehen Sie nicht in die Reben.“