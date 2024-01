Silvesterlauf Kippenheim: Sogar die Feuerwehr läuft mit

1 In voller Montur absolvierte eine Abordnung der Mahlberger Feuerwehr den Silvesterlauf. Foto: Schillinger-Teschner

Mit dem Silvesterlauf organisiert der Turnverein Kippenheim seit 1999 alljährlich am 31. Dezember eine Veranstaltung im Breitensportbereich,die unverwechselbar ist. Auch dieses Jahr folgten – trotz Regens – 172 Läufer dem Ruf des TV.









Link kopiert



Unter dem Motto „Ich bewege mich noch mal im alten Jahr“ hatten die 172 Läufer eine der beiden ausgewiesenen Strecken „just for fun“ – also nur um der Freude beim Laufen Willen – absolviert. Der Weg war das Ziel, egal ob die lange Distanz von 9,4 oder die Kurzstrecke mit sechs Kilometern gelaufen oder gewalkt wurde. Das bunt-gemischte Teilnehmerfeld deckte alle Facetten des Breitensports ab und zeigte, wie viel Spaß Bewegung mit Gleichgesinnten in der Gruppe machen kann. Einsetzender Regen und heftige Windböen konnten die Freude an der Teilnahme nicht schmälern.