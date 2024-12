1 Seit 50 Jahren ein Hit: der Silvesterlauf in Fluorn Foto: Südwestfoto/Bernd Müller

Klein aber fein: Der Silvesterlauf in Fluorn-Winzeln feiert in diesem Jahr seine 50. Auflage. Zeit, das Herzblut der Organisatoren zu würdigen und einen Blick in die Geschichte und hinter die Kulissen zu werfen.









Alle Jahre wieder an Silvester: Tausende Läuferinnen und Läufer lassen das Jahr bei Silvesterläufen ausklingen. Über 100 000 Teilnehmer gehen deutschlandweit bei über 100 Läufen an den Start. An manchen Orten wie in Trier, Bietigheim oder Backnang herrscht Volksfeststimmung.