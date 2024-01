Silvesterkater in Lahr: Ein gutes Neues! Oder doch nicht?

1 Silvesterkater in Lahr Foto: Melanie Geitlinger

Der Lauf über den Galgenberg ist an normalen Tagen eine Quälerei für Beine und Lunge. Am Neujahrsmorgen schmerzten auch die Augen. Vorsatz für 2024? Mehr Respekt vor Mensch und Umwelt.









Von Krawallen, wie sie sich in den größeren Städten abgespielt haben, blieb die Ortenau Gott sei dank verschont. So richtig gute Nachrichten gab es aber auch bei uns nicht zum Start ins neue Jahr. Die Polizisten des Offenburger Präsidiums verbuchten in der Silvesternacht mehr als 300 Einsätze. Bei nicht wenigen waren auch Rettungsdienste und vor allem die Feuerwehren gefordert. (Horror-)Meldungen über Brände, Schlägereien und mitunter auch Schwerverletzte gehören – leider – seit je her zum Jahreswechsel wie der Wunsch auf „ein gutes Neues“. Eher zu Randnotizen verkommen auch in der medialen Berichterstattung indes zumeist die Auswirkungen der Knallerei auf die Natur. Womit wir wieder auf dem Galgenberg wären.