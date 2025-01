Silvestereinsatz in Holzhausen: Feuerwerkskörper brennen auf Straße

Chaos-Fahrt durch Vöhringen 24-Jährige überfährt Ortsschild und rammt Verteilerkasten

Die chaotische Fahrt einer 24-Jährigen fand in der Nacht auf Sonntag in Vöhringen ein plötzliches Ende – an einem Stromverteilerkasten. Zuvor hatte die junge Frau mehrere Verkehrszeichen überfahren, unter anderem das Ortsschild.