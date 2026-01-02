Silvester-Tradition in Tumlingen: Schützen schießen mit Schwarzpulver

1 Beim Schützenverein in Tumlingen hat das Silvesterschießen Tradition. Foto: WAGNER Foto-Media Der Schützenverein „Edelweiß“ Tumlingen lud am letzten Tag des Jahres wieder zum Silvesterschießen in das Vereinsheim ein.







Zahlreiche Mitglieder und Gäste folgten der Einladung zum Jahresabschluss, bei dem traditionell mit Schwarzpulver geschossen wird. Ebenso gehört es längst zur Tradition des Vereins, dass der gebürtige Ungar Laszlo Molnar sein berühmtes ungarisches Gulasch im Rahmen des Silvesterschießens serviert. Allein dafür zog es einige Besucher aus den umliegenden Orten in das mollig warme Vereinsheim.