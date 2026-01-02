Silvester-Tradition in Tumlingen: Schützen schießen mit Schwarzpulver
Beim Schützenverein in Tumlingen hat das Silvesterschießen Tradition. Foto: WAGNER Foto-Media

Der Schützenverein „Edelweiß“ Tumlingen lud am letzten Tag des Jahres wieder zum Silvesterschießen in das Vereinsheim ein.

Zahlreiche Mitglieder und Gäste folgten der Einladung zum Jahresabschluss, bei dem traditionell mit Schwarzpulver geschossen wird. Ebenso gehört es längst zur Tradition des Vereins, dass der gebürtige Ungar Laszlo Molnar sein berühmtes ungarisches Gulasch im Rahmen des Silvesterschießens serviert. Allein dafür zog es einige Besucher aus den umliegenden Orten in das mollig warme Vereinsheim.

 

Beim Pokalschießen traten zwölf Teilnehmer gegeneinander an. Den Sieg sicherte sich Peter Ottusch mit 33 Ringen. Auf den zweiten Platz folgte Frank Ottusch mit 32 Ringen, dicht gefolgt von Kay Kammer, der mit 31 Ringen Rang drei belegte. In den weiteren Platzierungen folgten Wolfgang Dengler (30 Ringe), Michael Bohnet und Daniel Fischer (jeweils 28 Ringe), Hannes Rudel und Uwe Fischer (jeweils 27 Ringe), Dieter Beilharz (21 Ringe), Laszlo Molnar (18 Ringe), Adrian Rieger (11 Ringe) sowie Horst Johannsen mit 10 Ringen.

Schießen auf die Ehrenscheibe

Parallel dazu wurde um die Ehrenscheibe geschossen. Insgesamt 34 Teilnehmer beteiligten sich an diesem Wettbewerb. Die begehrte Ehrenscheibe mit dem Motiv „Fuchs“ konnte sich Jens Beer sichern.

Am Pokalschießen nahmen zwölf Personen teil, während auf die Ehrenscheibe insgesamt 34 Teilnehmer schossen.

 